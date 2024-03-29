الاتحاد أهلي حلب في مواجهة الوحدة في نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة

حلب-سانا

يترقب عشاق كرة السلة السورية بشغف المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الاتحاد أهلي حلب والوحدة في نهائي كأس الجمهورية غداً عند الساعة العاشرة مساءً في صالة الحمدانية بحلب.

وكان الاتحاد أهلي حلب تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الجلاء بنتيجة 84/94 نقطة في المبارة التي أقيمت في صالة الحمدانية بحلب بالدور نصف النهائي، بينما بلغ فريق الوحدة النهائي بعد فوزه على الجيش بنتيجة 99/84 نقطة.

يشار إلى أن الاتحاد أهلي حلب تأهل إلى النصف نهائي بفوزه على الكرامة في الدور الأول 82/80 نقطة وعلى فريق الجيش بنتيجة 82/71 نقطة، أما الوحدة فتأهل إلى النصف النهائي بفوزه على النواعير77/64 نقطة وعلى فريق الجلاء 80/72 نقطة.

وتوزعت فرق السلة في الدور الأول للبطولة إلى مجموعتين ضمت الأولى الاتحاد أهلي حلب والجيش والكرامة، والثانية الجلاء والنواعير والوحدة، حيث لعبت كل مجموعة مع بعضها وتأهل بنهايتها الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

سامر خزمة

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