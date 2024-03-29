شابة من طرطوس توظف خبرتها في مجال التدريس ضمن مشروع صغير

طرطوس-سانا

وظفت الشابة نغم محمود خبرتها في مجال التدريس في كلية العلوم “قسم الكيمياء” بتأسيس مشروعها الصغير لتركيب مستحضرات العناية بالشعر والبشرة لتدخل ميدان العمل والإنتاج، إلى جانب متابعة تحصيلها العلمي.

محمود من سكان مدينة بانياس بمحافظة طرطوس وطالبة دكتوراة بكلية الهندسة الزراعية بينت لـ سانا الشبابية أن تكليفها بساعات تدريس ضمن كلية العلوم أتاح لها فرصة التعرف على المواد الكيميائية وأنواعها ومواد الاستحلاب وكيفية معادلة الأوساط الحمضية والقلوية وقياس درجة (بي اتش) ما دفعها لتأسيس مشروعها، موضحة أن العمل يتطلب المعرفة الكاملة والصحيحة بالمواد المختارة ونوعيتها والدقة في أخذ الأوزان أثناء التحضير وتعقيم أدوات العمل والعبوات.

المشروع الذي أطلقته محمود منذ أكثر من ستة أشهر، بعد استشارات من زملائها اختصاصيي الكيمياء، مبينة أن البداية كانت بتصينع المنظفات بمختلف أنواعها وصولاً لمستحضرات العناية بالشعر والبشرة، حتى تفردت بمجال تركيب أنواع مختلفة من الشامبو وكريمات الوجه واليدين وسيرومات العناية بالشعر والبشرة وأنواع عديدة من الصابون اعتمادا على زيوت طبيعية وخامات ذات جودة عالية.

تستثمر محمود وقتها بعملية تركيب المنتجات ضمن منزلها بعد إحضار المواد اللازمة والعبوات المناسبة، مؤكدة أنها قبل البدء بتصنيع أي منتج تقوم بدراسة شاملة حول مكوناته تشمل الفوائد واستبعاد أي مادة قد تكون ذات تأثير جانبي ضار واستبدالها بأخرى آمنة.

وشهدت مستحضرات محمود وفق ما ذكرت أصداء جميلة وإقبالا جيدا من قبل الزبائن نظراً لجودتها وفعاليتها، الأمر الذي شجعها على الاستمرار رغم الصعوبات المتعلقة بغلاء أسعار المواد الخام وعدم توفر بعضها بجودة عالية، لافتة إلى أنها تعمل على تسويق منتجاتها من خلال المعارف والأصدقاء وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت محمود حرصها على تقديم منتج بجودة عالية لكسب ثقة الزبون، موضحة أنها تتقن أيضا حياكة التريكو والكروشيه والعزف على الغيتار وكتابة الخواطر الشعرية، وتطلع بشكل مستمر على كل ماهو جديد في مجال الأبحاث العلمية، كما شاركت بالعديد من المؤتمرات والندوات العلمية محلياً ودولياً.

وختمت محمود حديثها بالتأكيد على أهمية إتقان حرفة يدوية إلى جانب التحصيل العلمي للإسهام بتحقيق دخل جيد يخفف العبء المادي في هذه الظروف، داعية السيدات بمختلف الأعمار إلى عدم التردد بتأسيس مشروعهن الصغير في أي مجال يمتلكن أدواته كالموهبة والمعرفة أو المبادرة بتعلم حرفة في مجال الأعمال اليدوية.

هيبه سليمان

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