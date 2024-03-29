مقاتلة روسية تدمر موقعاً قيادياً أوكرانياً جنوب دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلة من طراز سو 34 دمرت مواقع لقوات نظام كييف جنوب دونيتسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: إن “مقاتلات روسية من طراز سو 34 نفذت ضربة صاروخية غير موجهة بقنابل من طراز “فاب 500″ على مواقع بينها موقع قيادة تابع للقوات الأوكرانية على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك”.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت أمس 131 مسيرة أوكرانية و26 صاروخاً من طراز هيمارس أمريكي الصنع، إضافة لعدة منظومات صواريخ من طراز فامبير التشيكية الصنع.

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