روسيا تبدأ في إنتاج بطاريات الليثيوم الأيونية للقاطرات الكهربائية

موسكو-سانا

بدأت روسيا بإنتاج بطاريات الليثيوم الأيونية التي تم تطويرها لتستخدم في القاطرات الكهربائية الروسية بعد اجتيازها كل الاختبارات بنجاح.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في شركة تخنوبارك المصنعة للبطاريات قوله: إن “اللجنة التقنية التي أشرفت على الاختبارات أشارت إلى أن بطاريات الليثيوم الأيونية الروسية الصنع تتفق على كل المواصفات التقنية المعلنة مسبقاً، ولذلك أوصت بالبدء في إنتاجها الصناعي المتسلسل”.

وأشارت إلى أن “قدرة البطارية بلغت 288 أمبير/ساعة، سعة الطاقة المفيدة 200 كيلوواط/ساعة، أما عمر خدمتها فيمكن أن يصل وفقاً لظروف استثمارها إلى 10 أعوام، كما أنها تتميز بمقاومتها للصقيع حيث يمكن أن تعمل البطاريات من هذا النوع في درجات الحرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وأضافت: إنه يمكن أن تشحن القاطرة الكهربائية من الدائرة الكهربائية الخارجية أو من جهاز تخزين الطاقة الداخلي الموجود على متنها، وليست هناك حاجة إلى بنية تحتية خاصة لشحن القاطرة.

ويسمح جهاز تخزين الطاقة بنقل القطار الكهربائي بوزن 2000 طن إلى مسافة 14 كيلومتراً دون شحن القاطرة من الدائرة الكهربائية الخارجية، أما القاطرة لوحدها بدون عربات فيمكنها أن تقطع مسافة 100 كيلومتر.

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