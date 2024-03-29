بيسكوف يطالب بتشديد الرقابة على محتوى تطبيق التلغرام

موسكو-سانا

طالب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مؤسس تطبيق التلغرام بتشديد الرقابة على محتوى التطبيق بعد استخدامه من قبل البعض لأغراض إرهابية.

ونقل موقع RT عن بيسكوف قوله: “هذا المورد الفريد والاستثنائي من الناحية التكنولوجية يصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين، حيث يتم استخدامه لأغراض إرهابية”، لافتاً إلى أنه “لن يتم حظر التطبيق في روسيا، لكن الأمر يتطلب اهتماماً متزايداً ومتابعة خاصة من قبل مؤسسه بافيل دوروف”.

من جانبه أعلن مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف إحباط آلاف الدعوات الإرهابية وقال: “إن مستخدمي برنامج المراسلة بدؤوا منذ 4 أيام يشتكون من أخبار تتضمن دعوات لشن هجمات إرهابية في روسيا، والخبراء أحبطوا عشرات الآلاف من محاولات إرسال مثل هذه الرسائل وحظروا الآلاف من مروجي الدعوات الإرهابية”.

وأكد دوروف أن “تطبيق تلغرام ليس ساحة للرسائل البريدية غير المصرح بها ودعوات العنف”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency