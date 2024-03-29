الجو غائم جزئياً وسديمي في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على المنطقة الجنوبية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والقلمون مع احتمال هطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق مساء وخلال الليل، ويكون سديمياً في أغلب المناطق الداخلية والشرقية والبادية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة تصبح معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر،وخاصة على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والقلمون مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق، ويستمر الجو سديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 27 / 12 26 / 12 27 / 12 القنيطرة 25 / 9 24 / 9 24 / 9 درعا 28 / 12 27 / 12 28 / 12 السويداء 25 / 11 24 / 11 25 / 11 حمص 23 / 12 25 / 13 26 / 13 حماة 25 / 12 26 / 12 28 / 13 الحسكة 23 / 8 25 / 8 27 / 10 اللاذقية 26 / 15 25 / 15 25 / 14 طرطوس 24 / 15 27 / 16 25 / 15 حلب 22 / 11 24 / 12 25 / 12 إدلب 23 / 8 26 / 9 28 / 11 دير الزور 27 / 13 28 / 13 29 / 13 الرقة 25 / 12 27 / 12 28 / 12

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