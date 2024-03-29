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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة 26-3-2024

2024-03-29

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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