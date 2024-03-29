الصحة العالمية تحذر من أسوأ موسم لحمّى الضنك في أميركا اللاتينية

جنيف-سانا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أسوأ موسم لحمّى الضنك في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، نظراً لتفشي الوباء بسبب الاحتباس الحراري وظاهرة “النينو” المناخية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير منظمة الصحة للأمريكتين الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خارباس باربوسا قوله في مؤتمر صحفي: “الأمر مدعاة للقلق، لأنّه يمثّل ثلاثة أضعاف الحالات المبلغ عنها في الفترة نفسها من عام 2023 الذي كان عاماً قياسياً، إذ سجّلت خلاله أكثر من 4.5 مليون حالة بحمى الضنك”.

وأضاف باربوسا: إن “عام 2024 سيكون على الأرجح أسوأ موسم لحمّى الضنك على الإطلاق في أميركا”.

وحسب السلطات الصحية في المنطقة فمنذ مطلع العام تم تسجيل أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس نجمت عنها ألف وفاة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ينتشر الفيروس على نطاق واسع في البلدان الحارة، ويتفشّى بشكل رئيسي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، ويصاب به حول العالم سنوياً ما بين 100 إلى 400 مليون شخص.

وحمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس، حيث تسبّب ارتفاعاً في درجة الحرارة، وفي حالات نادرة يمكن أن يتطور إلى شكل أكثر خطورة يسبّب نزيفاً.

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