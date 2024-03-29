29 آذار-1549 تأسيس مدينة سالفادور باهيا كأول عاصمة للبرازيل

دمشق-سانا

1549- تأسيس مدينة سالفادور باهيا كأول عاصمة للبرازيل.

1632- توقيع معاهدة سان جيرمان بعودة كيبك إلى السيطرة الفرنسية.

1830- ملك إسبانيا فرديناند السابع يصدر قانونا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش.

1921- سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة.

1945- الجيش الأمريكي يستولي على مدينة فرانكفورت خلال الحرب العالمية الثانية.

1967- فرنسا تدشن أول غواصة نووية.

1973- الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.

1974- مسبار ناسا (مارينر 10) أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.

2010 – هجومان إرهابيان انتحاريان في قطاري أنفاق في موسكو يؤديان إلى مقتل 38 شخصاً على الأقل.

من مواليد هذا اليوم:

1799- إدوارد سميث ستانلي رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1927- جون روبرت فين.. عالم أدوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

1941- جوزيف تيلور عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.

من وفيات هذا اليوم:

1792- الملك غوستاف الثالث ملك السويد.

2003- كارلو أورباني طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد (سارس) ومات به.

أعياد ومناسبات:

عيد الشباب في تايوان.

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