29 آذار-1549 تأسيس مدينة سالفادور باهيا كأول عاصمة للبرازيل

دمشق-سانا
1549- تأسيس مدينة سالفادور باهيا كأول عاصمة للبرازيل.
1632- توقيع معاهدة سان جيرمان بعودة كيبك إلى السيطرة الفرنسية.
1830- ملك إسبانيا فرديناند السابع يصدر قانونا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش.
1921- سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة.
1945- الجيش الأمريكي يستولي على مدينة فرانكفورت خلال الحرب العالمية الثانية.
1967- فرنسا تدشن أول غواصة نووية.
1973- الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.
1974- مسبار ناسا (مارينر 10) أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.
2010 – هجومان إرهابيان انتحاريان في قطاري أنفاق في موسكو يؤديان إلى مقتل 38 شخصاً على الأقل.
من مواليد هذا اليوم:
1799- إدوارد سميث ستانلي رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1927- جون روبرت فين.. عالم أدوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.
1941- جوزيف تيلور عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.
من وفيات هذا اليوم:
1792- الملك غوستاف الثالث ملك السويد.
2003- كارلو أورباني طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد (سارس) ومات به.
أعياد ومناسبات:
عيد الشباب في تايوان.
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