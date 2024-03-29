الضرائب توحد نسبة الربح لكل فعاليات مهنة الصيدلية الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم توحيد نسبة الربح الصافية لكل فعاليات مهنة الصيدلة، بما فيها الوصفات الطبية على التأمين والوصفات الطبية للنقابات بنسبة ربح صافية قدرها 4.5 بالمئة من رقم العمل للمكلفين الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني.

كما تم وفق بيان تلقت سانا نسخة منه منح مهلة إضافية لكل من مكلفي مهنة الصيدلة ومكلفي مهنة الصياغة لدى مديرية مالية محافظة دمشق بغية استكمال إجراءات الربط لغاية 30-4-2024 ووفق الهيئة فإن القرارين يأتيان في إطار التنسيق مع النقابات والاتحادات والجمعيات الحرفية بهدف التطبيق الأمثل للربط الإلكتروني لا سيما مكلفو مهنة الصيدلة ومكلفو مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة لدى مديرية مالية محافظة دمشق الملزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.

وأكدت الهيئة استمرار العمل على زيادة عدد تطبيقات البرامج المحاسبية التي تعمل على الموبايل من دون الحاجة لنسخة برامج على الحواسب الشخصية بهدف تخفيض التكاليف اللوجستية لعملية الربط الإلكتروني بالنسبة لبعض الصيادلة الذين لا تتوفر لديهم تجهيزات حاسوبية وليس لديهم الإمكانية لتأمينها حالياً، مشيرة إلى استمرار التنسيق لمعالجة المشكلات التي تعترض المكلفين في معرض تطبيق قرارات الإلزام بالربط الإلكتروني.

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