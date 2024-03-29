منصور: يجب وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الوقت حان للعمل بشكل جماعي بما يتماشى مع القانون الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاحتلاله الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

ووفق ما أوردت وكالة وفا لفت منصور خلال رسائل بعثها اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الاحتلال يواصل على نطاق واسع ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة في ازدراء تام للدعوات العالمية لوقف جرائمه واعتداءاته تلك، بما في ذلك القرار الذي تبناه مجلس الأمن قبل أيام المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي أعلن الاحتلال فوراً رفضه له.

وأدان منصور استهداف الاحتلال مستشفى الشفاء بشكل متكرر خلال الأسبوع الماضي إلى جانب مستشفيي النصر والأمل ما يزيد من العجر في النظام الصحي في غزة، إضافة إلى حالة المجاعة والتجويع التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، مشيراً إلى أن الحصار اللاإنساني الذي يفرضه الاحتلال أدى إلى تفاقم معاناة سكان القطاع وانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وبين منصور أنه وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة، فإنه يصعد من جرائمه ضد الفلسطينيين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب القيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال عليهم والتي أدت إلى التهجير القسري لأكثر من 1.240 فلسطينياً من بينهم 600 طفل في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وشدد منصور على أنه يتوجب على مجلس الأمن استخدام كل الأدوات المتاحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قراراته بما فيها القرار 2728 والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والتحرك فوراً لضمان وقف إطلاق النار الفوري.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق في الـ 25 من الشهر الجاري على القرار 2728 والذي قدمته 10 دول يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان فقط وعلى أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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