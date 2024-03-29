(الدب)… عرض مسرحي في ثقافي حماة

حماة-سانا

استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي بحماة اليوم ضمن احتفالية يوم المسرح العالمي العرض المسرحي “الدب” تأليف أنطون تشيخوف وإخراج محمود عبدالباقي.

ويروي عرض “الدب” حكاية أرملة شابة أقسمت على الوفاء لذكرى زوجها المتوفى، وبينما هي تجدد عهدها بالإخلاص لشريكها الميت، يصل أحد الدائنين لزوجها، يطالبها بإيفاء الدين المثبت على المتوفى في سندات مالية، لكن الأرملة الشابة تطالبه بالانتظار ريثما يحضر المسؤول القانوني، فهي لا تملك نقوداً تعطيه إياها حالياً، لكن الدائن الفظ الطباع يصر على استرداد نقوده على الفور، ما يضعه في مواجهة مع الأرملة الجميلة.

ولفت مخرج العرض محمود عبدالباقي في تصريح لسانا إلى أنه تم تحويل بيئة النص الأصلي لبيئة ولهجة سورية لتتالى أحداث العرض بطريقة هزلية رغم قسوة شخصية الأرملة الشابة، مبيناً أن العرض هو اعتراف أخير بسطوة الحب، وقوة الحياة في إيقاف اجترار الأحزان، ونسيان الماضي.

بدورها أشارت غنى طاهر التي أدت شخصية ماري الأرملة الشابة إلى أن العرض يقدم حكاية عن الحب وعن مدى احتياج الناس له في حياتهم، فهو الطاقة المتجدّدة التي تجعل من الحياة طقساً ممكناً يتابع فيه الناس حياكة أحلامهم وآمالهم.

واعتبر مدير ثقافة حماة سامي طه أن مايميز الحراك المسرحي في حماة هو الحضور الكبير الذي يدل على الحالة الإيجابية وشغف أهالي حماة بالمسرح، مبيناً أن الحراك المسرحي في حماة مبشر وواعد وفي تطور دائم.

ولفت إلى التنوع بالأنشطة بحماة هذا العام ضمن احتفالية اليوم العالمي للمسرح، حيث أقيمت ورشة لإعداد النص المسرحي بإشراف المخرج محمد تلاوي ومحاضرة للكاتب المسرحي مصطفى الصمودي حول المسرح، فضلاً عن العروض المسرحية.

سهاد حسن

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