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تحطم طائرة عسكرية روسية فوق مياه البحر الأسود ونجاة طيارها

2024-03-28

موسكو-سانا

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجاييف أن طائرة عسكرية روسية تحطمت فوق مياه البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول فيما تمكن طيارها من النجاة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن رازفوجاييف قوله عبر قناته على تيليغرام إن “طائرة عسكرية تحطمت فوق مياه البحر ولم تلحق أضراراً بأي من المنشآت المدنية، كما أن الطيار تمكن من القفز منها”، موضحاً خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول تمكنت من العثور على الطيار على بعد 200 متر من الشاطئ.

بدورها أعلنت إدارة النقل الإقليمية الروسية تعليق حركة النقل البحري للركاب مؤقتاً في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الرابع والعشرين من كانون الثاني تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز إيل 76 في مقاطعة بيلغورود الروسية.

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