وزير النفط يطلع على واقع المشتقات النفطية وسير العمل في وحدة الغاز ومواقع الجيولوجيا في القنيطرة

القنيطرة-سانا

اطلع وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور على واقع المشتقات النفطية وسير العمل في وحدة تعبئة الغاز بالمحافظة وأداء المواقع التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

وزار الوزير قدور وحدة تعبئة الغاز التي تنتج نحو 2000 اسطوانة غاز منزلي وصناعي يومياً واستمع من العمال والمعنيين عن المعايير الموضوعة لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بحالة فنية جيدة.

ونوه الوزير قدور بالجهود المبذولة من قبل العمال، مشدداً على ضرورة التأكد الدائم من كفاءة العمل في الوحدة عبر إجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري.

وتفقد وزير النفط محطة الوقود الحكومية في المدينة وتابع عمليات بيع الوقود للمواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة ضمن المحطة، ولفت إلى أهمية أن تكون المحطات الحكومية دائماً أنموذجاً في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة من دون أي تجاوزات.

وعقد الدكتور قدور اجتماعاً بحضور محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران في مبنى المحافظة، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالمشتقات النفطية والغاز، مع التركيز بشكل خاص على آلية التوزيع على نحو يضمن العدالة، كما تم أيضا مناقشة تطوير استراتيجيات الرصد والمتابعة عبر أجهزة التتبع جي بي إس لضمان الشفافية ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الهدر في المحروقات.

وبين جمران أن نسبة تنفيذ خطة مازوت التدفئة بلغت 97 بالمئة في ظل الدعم الكبير المقدم للمحافظة في كل المجالات.

وجال الوزير قدور على مواقع العمل التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في جباثا الخشب التي تنتج الحجر الكلسي وفي تل البزاق حيث يستخرج الطف البركاني المستخدم في كل أعمال الردميات وإنشاءات الطرق كطبقة أساس، إضافة إلى مواقع استخراج الحجر البازلتي من نواتج الاستصلاح الزراعي والذي يستخدم لتلبيس الأبنية، وأعمال الزينة واطلع من المعنيين على واقع العمل والأداء والتحديات الموجودة.

وشدد الوزير على أهمية العمل على تحسين المنتج وتطويره وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية.

محمد كركوش

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