العرض المسرحي (قارئ الكف) على مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

احتفاء بيوم المسرح العالمي استضافت خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية اليوم العرض المسرحي “قارئ الكف ” للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي وإخراج هاشم غزال.

ويحكي العرض قصة امرأة تنتظر زوجها الذي عقدت عليه آمالها ليكون مخلصها من واقعها، زوج غيبته حرب أخذت معها الكثير من الأحباب وتركتها مثل الكثير من النساء المكلومات والمنتظرات على قارعة أمل يتآكل مع كل يوم لتغدو أسيرة بائعي الوهم ولتكتشف في نهاية الأمر أنها خسرت حاضرها بعد أن سلمت مصيرها لأحد آخر غيرها.

المخرج غزال وفي تصريح لمراسلة سانا تحدث عن خصوصية النص ومقولاته، وأولها الحرب الظالمة التي عاشتها الكثير من النساء في بلدنا، وكسرت الكثيرين ودفعتهم ليلجؤوا إلى أن يتبعوا بريق أمل ولو كان أقرب إلى الوهم عن طريق قارئ الكف أو التنجيم.

كما تحدث غزال عن خصوصية المناسبة التي يقدم العرض من خلالها احتفاء بيوم المسرح العالمي، وهو عيد المسرحيين الذين يعيشون حقيقة في الظل وقال: “إن وجود خشبة خاصة بالعروض المسرحية هو ما نتمناه كمسرحيين في اللاذقية، وخاصة أن هذه المحافظة كانت لسنوات تعتبر عاصمة للمسرح في سورية”.

بطلة العرض الممثلة والمخرجة المسرحية رغداء جديد رأت أن يوم المسرح العالمي له خصوصيته التي تجمع المسرحيين حول العالم رغم أن يوماً واحداً لا يكفي، فالمسرح يجب أن يكون حاضراً بشكل دائم.

وعن العرض أشارت جديد إلى أنه أتاح لها خوض تجربتها الأولى في تقديم المونودراما واستطاع إعادتها الى الخشبة بعد غياب أكثر من خمس سنوات عنها كممثلة بعد أن تفرغت للإخراج، والذي تراه لا يشبع رغبتها كالوقوف على المسرح.

فاطمة ناصر

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