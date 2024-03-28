مأدبة إفطار لعوائل الشهداء في حي الرميلة بمدينة جبلة

اللاذقية-سانا

أقامت جمعية الأمل والإحسان بحي الرميلة في مدينة جبلة باللاذقية اليوم مأدبة إفطار لعوائل الشهداء في صالة التعزية بالحي لأكثر من مئة شخص تخلله توزيع الهدايا العينية على العوائل.

وأوضحت ريم إحسان رئيسة مجلس إدارة الجمعية أن فعالية اليوم تأتي ضمن حملة تشارك بالخير والتي تستمر طيلة الشهر الفضيل في تقديم الوجبات من خلال مطبخ يومي إلى مختلف بيوت المنطقة والقرى المحيطة تحت مسمى ما يعرف بسكبة رمضان.

وأشارت إحسان إلى أن مأدبة اليوم اختصت بأرامل الشهداء في حي الرميلة والمناطق التابعة لها العسالية وحي البريج والبقعة، كما شملت الفعالية تقديم هدايا من ملابس وحرامات وسلل غذائية لأرامل الشهداء.

مديحة عجيب أم الشهيد علاء عبد الله متطوعة أشارت إلى أنها تعمل بكل محبة ورحابة صدر، معتبرة أن كل أبناء الشهداء أولادها وهي تسعد بإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

زينة خلوف زوجة شهيد عبّرت عن شكرها لهذه المبادرة لأنها أدخلت إلى قلبها شعوراً بالألفة والمحبة طالما أن هناك من يتذكرها.

بلال أحمد

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