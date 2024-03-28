الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء سديمية في مناطق عدة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الجنوبية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والقلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى مع احتمال هطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق مساء وخلال الليل ويستمر الجو سديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة تصبح معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…