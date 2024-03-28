(ناكر الجميل).. عرض يستذكر أبي خليل القباني في يوم المسرح العالمي

طرطوس-سانا

قدم 14 طفلاً وطفلة من أطفال المسرح المدرسي العرض المسرحي (ناكر الجميل) ذا الطابع التوعوي الهادف على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس وذلك ضمن احتفالية يوم المسرح العالمي.

مخرجة العمل التي قامت بإعداده من جديد أمل العلي بيّنت في تصريح لمراسلة سانا أنه يعرض للمرة الأولى بهذا الشكل وباللغة الفصحى وقدمه الأطفال بأعمار تتراوح بين 7 و15 عاماً وهو عمل لرائد المسرح الغنائي العربي أبي خليل القباني، حيث تم اختياره لأنه يناسب جميع الفئات العمرية.

وأضافت العلي إن العمل توعوي بالدرجة الأولى يركز على قيم التسامح والمحبة والصداقة يرافقه موسيقى ومؤثرات صوتية مناسبة، مشيرة إلى أهمية تعريف جيل الأطفال بماهية يوم المسرح العالمي من خلال العروض المختلفة التي تقدم بكل أنحاء العالم.

وتابعت العلي: اختيار النص لأحد رواد المسرح لم يكن بالصدفة بل كان بقصد تعريفهم برسالة أبي خليل القباني وما قدمه للمسرح عربياً وعالمياً مع التأثير على شخصية الطفل الموهوب لإخراج قدراته وموهبته في التمثيل المسرحي بعد معرفته أهمية ومكانة المسرح وما يتركه من أثر إيجابي بطرح مواضيع عدة ذات طابع توعوي أو ترفيهي أو اجتماعي وغير ذلك.

وعن دورها بالعرض اعتبرت جنى التلاوي 15 عاماً أن أداءها دور غادر الذي يغدر بصاحبه رغم كل ما يقدمه له من إخلاص وتضحيات لإظهار سوء تلك الصفات ونبذها.

ورأت نور مصطفى 13 عاماً أن دورها بشخصية “حليم” تمثل الصديق الوفي والمخلص الذي يقف إلى جانب صديقه رغم كل ما يلقاه منه من غدر وسوء المعاملة للتأكيد على قيم الخير والمحبة والتسامح بين الجميع.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency