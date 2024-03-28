روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية المراقبين للعقوبات على كوريا الديمقراطية

نيويورك-سانا

استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي اليوم ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة للمجلس بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أن “الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول خنق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من خلال القيود الأحادية والدعاية والتهديدات ضد قيادة البلاد”.

وقال نيبينزيا: إن “السياسة غير المسبوقة التي ينتهجها تحالف الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لخنق بيونغ يانغ تشمل قيوداً قاسية أحادية الجانب، ودعاية عدوانية وتهديدات شخصية مباشرة ضد سلطات كوريا الديمقراطية”.

وأيد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات حتى 30 نيسان من العام المقبل 13 عضواً، بينما استخدمت روسيا حق النقض، وامتنعت الصين عن التصويت.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency