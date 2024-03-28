المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين لكيان الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققة فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية”، استهدف مجاهدو ‏المقاومة موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف رجال المقاومة موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم مستوطنتي “غورن” و”شلومي” شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ومقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث لقوات العدو محققين فيها إصابات مباشرة.

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