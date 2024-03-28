الإعلان عن تأسيس نادي حميميم لكرة القدم للأطفال

اللاذقية-سانا

أعلن اليوم عن تأسيس نادي حميميم لكرة القدم للأطفال، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية باللاذقية، ودعم من مركز التجمع الروسي في قاعدة حميميم.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم في اللاذقية اللواء سيرغي غاشكوف في تصريح للصحفيين في مقر فرع الاتحاد الرياضي بالمحافظة: إن افتتاح نادي كرة القدم في حميميم جاء بعد تشكيل فريق لكرة القدم من طلاب مدارس اللاذقية، في إطار خطة تهدف إلى تطوير كرة القدم في سورية من خلال استثمار مواهب الأطفال الكروية وتنميتها.

وأضاف اللواء غاشكوف: قدمنا اليوم للاعبي النادي مستلزمات اللعب للانطلاق بعملية التدريب، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الروسية السورية التاريخية وبكل المجالات.

بدوره رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أعرب عن سعادته لهذه المبادرة التي سيكون لها أثر إيجابي على تطوير الرياضة، كما تندرج في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الروسية والسورية.

بسام زراوند رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي باللاذقية نوه بأهمية تأسيس نادي حميميم لكرة القدم الذي سيساهم في تطوير كرة القدم بالمحافظة من خلال تنمية مواهب الأطفال وتأهيلها وفق خطط تطويرية محددة.

نبيل علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency