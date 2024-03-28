بطولة تنشيطية بكرة القدم لطلبة السويداء

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات البطولة التنشيطية بكرة القدم التي أقامها فرع اتحاد الطلبة، بالتعاون مع فرع الاتحاد الرياضي، وذلك بمناسبة يوم الطالب العربي السوري.

وفاز بالمركز الأول للبطولة فريق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بعد تصدره ترتيب الفرق المشاركة برصيد سبع نقاط بفوزه على كلية العلوم 4-2 ومدرسة التمريض 4 – 0 وتعادله مع كلية التربية 2-2.

وذكر رئيس مكتب الرياضة في فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسويداء أمير أبو حلا في تصريح لمراسل سانا أن البطولة شهدت مشاركة خمسة فرق على مدار يومين، وجاءت بهدف التحفيز على إقامة البطولات الجماعية وتشجيع المواهب الرياضية، منوهاً إلى التنافس الودي الذي شهدته.

عمر الطويل

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