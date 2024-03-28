4 محطات وقود حكومية إضافية تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً

دمشق-سانا

أعلن المصرف التجاري السوري إضافة خدمة تسديد قيمة الوقود إلكترونياً باستخدام بطاقته المصرفية وبطاقات الدفع للمصارف الأخرى في 4 محطات وقود حكومية جديدة، ليصبح عدد المحطات التي تقدم هذه الخدمة 16.

وأوضح المصرف في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن المحطات التي تم تفعيل الخدمة فيها، هي محطات العدوي أوكتان- القدم- باب مصلى- الأمويين في مدينة دمشق.

ووفق المصرف، توفر الخدمة المذكورة وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري، حيث تمكن المستخدم من تنفيذ عمليات الدفع وتسديد قيمة الوقود باستخدام بطاقة المصرف وبطاقات الدفع الصادرة عن المصارف الوطنية الأخرى.

وكان المصرف التجاري السوري أعلن في وقت سابق عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لثمن المحروقات باستخدام البطاقات المصرفية في 12 محطة، هي الجلاء وطريق المطار والعدوي والأزبكية ومزة فيلات والزاهرة وأبو جرش ودمر وغرب الميدان والجلاء 2 وبرزة بمحافظة دمشق، وبانياس المتنقلة في طرطوس.

طارق السيد

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