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الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن

2024-03-28

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة ومخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي المتواصل لتنفيذ القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ومن التراخي في متابعة تنفيذه.

وطالبت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا مجلس الأمن باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات اللازمة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار، ومتابعة تنفيذه، بما يؤدي لضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بشكل مستدام براً وجواً وبحراً.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب مستغلاً عجز المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته وضمان تنفيذ إرادته التي تحظى بإجماع فيما يخص حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإغاثية لهم بشكل مستدام.

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