مبادرة أهلية لتنظيف وتجميل شارع الغوطة في حمص

حمص-سانا

بالتعاون مع مجلس مدينة حمص أطلقت لجنة تنمية شارع الغوطة مبادرة تحت عنوان “أن تشعل شمعة” لتنظيف وتجميل شارع الغوطة الرئيسي في المدينة، عبر القيام بأعمال تنظيف وتعشيب الأحواض وصيانة أعمدة الإنارة.

وأوضحت مديرة جمالية المدينة في المجلس المهندسة إيناس بايقلي في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرة تعبر عن التعاون الوثيق بين مجلس المدينة والفعاليات الأهلية للنهوض بالحالة العامة للشوارع والوصول إلى الشكل الجميل للمدينة بدءاً من أعمال النظافة والحدائق والترميم والتأهيل وصولاً إلى مرحلة الأعمال الهندسية المعمارية.

وأشار عضو لجنة تنمية شارع الغوطة عبد المؤمن الحجار إلى أن المبادرة أتاحت الفرصة للمجتمع المحلي بأن يكون شريكاً حقيقياً في تحمل مسؤوليته والمشاركة بالحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بمبادرة أهلية من سكان الحي خلال المرحلة القادمة لتركيب أجهزة إنارة للشارع بالطاقة الشمسية.

بدوره لفت معاون مدير النظافة في مجلس مدينة حمص المهندس يوسف ديوب إلى أهمية المبادرات الأهلية لتكريس فكرة أن النظافة مسؤولية مجتمعية مبيناً أنه تم خلال المبادرة القيام بأعمال الكنس والشطف وإزالة الحشائش من الشارع وتعقيم الحاويات بمادة الكلور.

وأوضح أحد المشاركين بالمبادرة عدنان السفرجي أهمية مشاركة أهالي كل حي بتنظيف وتجميل حيهم للوصول إلى مدينة جميلة نظيفة.

رشا محرز

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