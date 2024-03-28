القارب 22… عرض مسرحي احتفاء بيوم المسرح العالمي

طرطوس-سانا

استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس العرض المسرحي (القارب 22) للمؤلف والمخرج عصام علام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي تحتفي به مديرية المسارح والموسيقا في العديد من المحافظات.

ويطرح العمل قضية الهجرة عن طريق البحر، حيث جسد فكرة النص سبعة ممثلين من فرقة العراب للفنون المسرحية بحسب المخرج علام الذي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الممثلين قدموا حالة انتظار القارب الذي سيرحل بهم إلى عالم يرونه أفضل، والأحاديث التي يتبادلونها قبيل السفر تمثل هموما وآمالا مشتركة لهم.

وما بين حالات الرفض والقبول والتردد يكون قرار السفر سيد الموقف وعند وصول القارب قرر شخص واحد فقط البقاء في وطنه وهو الموسيقي العازف، ليكون جواز سفره الحقيقي ورسالته بنشر الحب والغناء ورمزية الموسيقا التي نحتاجها اليوم أكثر للعودة إلى السلام والعيش الهادئ، كما قال المخرج علام.

وعن مشاركتها الثانية مع الفرقة قالت الممثلة ابتهاج علي: أجسد بهذا العمل الإنسانة المثقفة والموهوبة بالغناء لتدفعها التجارب والتهميش وضغوط الحياة الصعبة للتفكير بالبحث عن ذاتها كردة فعل علّها تجد ما تصبو إليه في السفر.

الممثل محمود الأحمد تحدث عن دوره في المسرحية وهي شخصية الفنان الموسيقي الإنسان التائه في حياته الذي اضطر مجبراً لخيار السفر والبحث عن الذات ليقرر آخر المطاف لحظة وصول القارب وهو يعزف موسيقا الحنين للبقاء في وطنه الذي لم ولن يستطيع الخروج منه ومن جذور أرضه التي يحب.

فاطمة حسين

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