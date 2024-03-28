ازدياد التبادل التجاري بين إيران والصين بنسبة 37 بالمئة

طهران-سانا

أعلنت الجمارك الصينية ازدياد حجم التبادل التجاري بين إيران والصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 37 بالمئة.

وأفادت إحصاءات الجمارك الصينية بحسب ما نقلت وكالة شينخوا بأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة بلغت مليارين و879 مليون دولار، بينما بلغ هذا الرقم مليارين و 98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام 2023.

ووصلت صادرات الصين إلى إيران خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين إلى مليارين و50 مليون دولار، لتشهد زيادة قدرها 45 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما استوردت الصين خلال الفترة ذاتها 829 مليون دولار سلعا من إيران أي بزيادة قدرها 20 بالمئة.

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