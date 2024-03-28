القوات العراقية تقضي على إرهابي غرب البلاد

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم مقتل إرهابي بعملية نوعية غرب البلاد.

وذكرت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أنه “بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وبعملية نوعية تم قتل إرهابي مسؤول عن عمليات نقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات والمتفجرات بين عدد من المناطق غرب البلاد”، موضحة أنه من المتزعمين الإرهابيين المسؤولين عن قتل العديد من المواطنين وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في محافظة الأنبار.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس القبض على أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

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