سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 7 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه أمس الأول.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 858 ألف ليرة، وسعر شراء 857 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 735 ألفاً و429 ليرة، وسعر شراء 734 ألفاً و429 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و725 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و100 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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