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الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ

2024-03-28

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً ودافئاً إلى حار نسبياً، وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والبادية وشرقية إلى شمالية شرقية على باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على المنطقة الجنوبية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والقلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى، مع احتمال هطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق مساء وخلال الليل، ويستمر الجو سديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

 الخميسالجمعةالسبت
دمشق27 / 1126 / 1226 / 12
القنيطرة25 / 824 / 924 / 9
درعا28 / 1127 / 1227 / 12
السويداء25 / 1024 / 1124 / 11
حمص24 / 1224 / 1327 / 13
حماة25 / 1226 / 1327 / 13
الحسكة20 / 622 / 825 / 8
اللاذقية25 / 1525 / 1627 / 16
طرطوس25 / 1525 / 1627 / 16
حلب22 / 1123 / 1126 / 12
إدلب22 / 823 / 826 / 9
دير الزور26 / 1227 / 1328 / 13
الرقة24 / 1125 / 1226 / 12

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