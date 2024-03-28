مصرع ستة أشخاص جراء إعصار غاماني في مدغشقر

انتاناناريفو-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وتضرر أكثر من 2600 آخرين جرّاء الإعصار (غاماني) الذي ضرب الطرف الشمالي لمدغشقر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث قوله في بيان اليوم: إن الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي، وإن حصيلة القتلى والمتضرّرين مرشحة للارتفاع.

وأشار البيان إلى أن الإعصار الذي من المتوقع أن يغادر غاماني الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي غداً الجمعة تسبب بفيضانات كبيرة وسيول تدفقت عبر القرى، وغمرت الشوارع والعديد من الطرق والجسور.

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