القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

-الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء و20 جريحاً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.