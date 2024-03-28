ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم إثر قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار ارتفعت 31 سنتاً أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 86.40 دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران الأكثر تداولاً 32 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.73 دولاراً وتنتهي صلاحية العقود تسليم أيار اليوم.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أيار فارتفعت 39 سنتاً أو 0.50 بالمئة إلى 81.74 دولاراً للبرميل.

ويتجه كلا الخامين لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي وارتفعا بنحو 4.5 بالمئة عن الشهر الماضي.

وفي الجلسة الماضية تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين.

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