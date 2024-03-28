“صدفة”… على خشبة مسرح نقابة الفنانين بحلب في اليوم العالمي للمسرح

حلب-سانا

أقامت مديرية المسارح والموسيقا – المسرح القومي اليوم على خشبة مسرح نقابة الفنانين بحلب مسرحية (صدفة) من اقتباس لوليد العاقل وإخراج معتز سيجري احتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

واعتمدت المسرحية على الحوار بشكل أساسي حاملة رسائل مباشرة وواقعية تمس وجدان ومخيلة المتلقي ليطغى الحوار على الجو العام للمسرحية إلى جانب ديكور وإضاءة بسيطين.

وصوّر المخرج سيجري في العمل قضية الشباب السوري ومخاوفهم في ظل الحرب والصعوبات الناتجة عنها ضمن قالب كوميدي ساخر يتمحور حول أحلامهم وطموحاتهم في الظروف الراهنة والمقبلة.

وبيّن مدير ثقافة حلب جابر الساجور في تصريح لمراسل سانا أن يوم المسرح يشكل فرصة يجب استغلالها لإيصال الكلمة المصوّرة في التمثيل والحركات بهدف نشر القيم الإنسانية والاجتماعية كما هو الحال في مسرحية (صدفة).

ولفتت مديرة مسرح حلب القومي رنا ملكي إلى أن المسرحية تجسد معنى تضامن الأفراد مع بعضهم بعضاً بغض النظر عن الرابط الاجتماعي بينهم وتنطلق من حالات فردية إلى هدف جعل التعاضد الاجتماعي ثقافة عامة من شأنها رفع مستوى المجتمع على الصعد كافة.

وجسدت الممثلة المسرحية ضياء علي بشخصية (أمان) إلى جانب الممثل سعد الآغى، دور الفتاة المنغلقة على ذاتها خوفاً من عدم تقبّل المجتمع لها ولأفكارها، موجهة دعوة للمجتمع والأسرة لامتلاك أذان مصغية تسهم في تخفيف الخوف والتصورات المسبقة لدى الفتاة.

أوهانيس شهريان

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