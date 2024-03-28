أهدي سلامي… عرض مسرحي في ثقافي حمص

حمص-سانا

قدمت فرقة المسرح العمالي بحمص اليوم وبمناسبة يوم المسرح العالمي العرض المسرحي ” أهدي سلامي” إعداد وإخراج سامر إبراهيم وذلك ضمن قاعة عبد المعين الملوحي في المركز الثقافي العربي بحمص.

العرض الذي نظمته مديرية المسارح والموسيقا – المسرح القومي بحمص مأخوذ من قصص فلسطينية للكاتب “غسان كنفاني” حيث استمد أحداثه من أربع قصص “الرجل الذي لم يمت” و “منتصف أيار” و “شيء لا يذهب” و “قصة العروس” عبر توليفة قصصية ولمسات إخراجية جمعت أبطال القصص ضمن قصة واحدة.

ولفت مخرج العرض سامر إبراهيم في تصريح لسانا إلى أن النص يمتلك لغة أدبية عالية تم تحويلها إلى عمل مسرحي مناسب للجمهور حيث استغرق التحضير للعمل 3 أشهر واعتمد على الإيماءات الحركية والبصرية أكثر من الحوار الطويل بشكل يناسب طبيعة العرض.

وبيّن إبرهيم أن النصوص التي تم اختيارها لخصت أحداث فلسطين مع إشارات لعملية طوفان الأقصى، كما تم اختيار اللون الأسود والشموع كرمزية لحالة الولادة لافتاً إلى الأغاني التي رافقت العرض للمغنية الفلسطينية الدكتورة سناء موسى حيث استخدمت بطريقة موسيقا تصويرية ومشاركة بالحدث الدرامي.

رشا محرز

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