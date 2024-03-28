مسرحيو السويداء ينظمون احتفالية مسرحية في قصر الثقافة

السويداء-سانا

نظمت مديرية المسارح والموسيقا – المسرح القومي بالتعاون مع مديرية الثقافة بالسويداء وفرع نقابة الفنانين بالمنطقة الجنوبية احتفالية مسرحية احتضنها قصر الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمسرح مساء اليوم.

بدأت الاحتفالية بتقديم عرض مشهدي جسّد خلاله عدد من الممثلين والممثلات المعاني والرسائل التي حملتها كلمة المسرح العالمي والتي كتبها هذا العام النرويجي (يون فوسيه) والتي بيّن خلالها أن الفن بعمومه يجمع بطريقته الرائعة بين الفريد والخاص من جانب والعالمي من جانب آخر، محتفظاً بالخصائص الفردية لكل مجموعة من الناس، ليثبت أن الحرب والفن متضادان كما الحرب والسلام لذلك فالفن هو السلام.

ليتم بعدها تقديم عرض مسرحي بعنوان (حافة الهاوية) عكس حالة الطبقية والصراع الطبقي بين طبقة العمال والفلاحين الكادحين وطبقة أصحاب رأس المال، لتتجلى مقولة العمل في أهمية الحياة والأهل والأسرة والعدالة الاجتماعية بطابع كوميدي.

مخرج ومؤلف العمل عمرو أبو سعد بيّن في تصريح لمراسل سانا ضرورة الاحتفاء والاهتمام بهذه المناسبة، وتقديم كل الجهود لعودة الألق للمسرح من خلال أعمال تقدم المتعة والفائدة وتعيد الدافعية لرواده للقدوم إلى صالة المسرح، منوهاً بما قدمه المشاركون بالعمل من ثائر حديفة وعمار أبو سعد وفينوس المغوش وحسان دويعر ومرهف صعب وأماني أبو عساف وميلانا أبوحسون وسراج بريك وجوهر شلغين وسيف حيدر وتمام سلوم.

ولفت رئيس دائرة المسرح القومي بالسويداء رفعت الهادي إلى أن فناني ومسرحيي العالم يجتمعون ويتوحدون في هذا اليوم ليقولوا كلمتهم على خشبة المسرح.

يذكر أنه تم في نهاية الاحتفالية تكريم مجموعة من الفنانين الذين عملوا في المسرح الراقص “الكيروغراف” وهم سعيد بلان ومازن الحكيم وناصر كمال وقتيبة أبو لطيف ومنيرة الشماس.

ديار نصر

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