الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 صاروخاً أوكرانياً فوق مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظوماتها الدفاعية الجوية أسقطت 16 صاروخاً أطلقتها القوات الأوكرانية من راجمات “فامبير” فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت قناة “ار تي” عن الوزارة قولها في بيان إنه “تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام راجمات فامبير ودمرت منظومات الدفاع الجوية 16 صاروخاً فوق مقاطعة بيلغورود”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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