الخارجية الفلسطينية: تسارع مخططات الاحتلال الاستيطانية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكدت الخارجية الفلسطينية أن تسارع المخططات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض للاستيطان باعتباره عقبة في طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا اليوم إن “تعميق وتوسيع الاحتلال مخططاته الاستيطانية من خلال إقامة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية يهدف إلى إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة وربطها ببعض وبالتالي تحويلها إلى كتلة استيطانية ضخمة تلتهم أغلبية مساحة الضفة الغربية”.

وأوضحت الخارجية أن الاحتلال يسعى عبر مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية إلى تكريس سياسة الضم الاستعمارية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة القانون الدولي.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام استيلاءها على 8159 دونماً من أراضي الأغوار الشمالية و2600 دونم من أراضي الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة.

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