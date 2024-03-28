“صناعة الشمع”… ورشة في المركز الثقافي بسجن حمص المركزي

حمص-سانا

نظّم المركز الثقافي في سجن حمص المركزي بالتعاون مع فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص نشاطاً مهنياً وثقافياً للأحداث وهو عبارة عن ورشة لصناعة الشمع بمختلف مراحله.

وتعتبر هذه الورشة نشاطاً مهنياً هادفاً يمكن أن يعود بالنفع على السجناء ويشجعهم على البدء بمشاريع صغيرة تعود عليهم بمردود مادي بعد انتهاء فترة وجودهم في السجن.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت مشرفة المركز الثقافي بسجن حمص المركزي فاطمة الأسعد إلى أن النشاط يندرج ضمن إطار خطة متكاملة لوزارة الثقافة انطلاقاً من أن السجناء جزء من المجتمع ويجب تأهيلهم نفسياً ومهنياً.

بدورها لفتت رئيسة فريق مهارات الحياة بحمص صبا وسوف إلى أن فريق مهارات الحياة بحمص شارك اليوم بورشة تعليم صناعة الشمع بهدف تشجيع هذه الفئة على التدريب المهني الذي يعتبر من البرامج الإصلاحية التي تسمح للحدث تعلم مهنة مدرة للدخل بهدف تشجيعه على الاندماج في المجتمع.

وأضافت: إنه تم تأمين المواد الخام والأدوات اللازمة وشرح طريقة صنع الشمع بمراحلها كاملة وتطبيق المراحل مباشرة بمشاركة من الأحداث.

لارا أحمد

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