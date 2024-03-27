(حكي جرايد).. على خشبة مسرح الحمراء في اليوم العالمي للمسرح

دمشق-سانا

استضافت خشبة مسرح الحمراء بدمشق مسرحية “حكي جرايد” إعداد وإخراج زين طيار والتي جاءت بتنظيم مديرية المسارح والموسيقا – المسرح القومي بمناسبة احتفالية يوم المسرح العالمي.

وتضمن المستوحى من قالب الجريدة مجموعة لوحات تتحدث عن يوميات السوريين وكيفية تعاطيهم مع محتوى الجرائد من ناحية المصداقية وقدرة الإعلام على تحريك المجتمع بالمنحى الذي يريده عبر قالب كوميدي ساخر يحمل رسالة وهدفاً.

كما استوحى المخرج ديكور المسرح من ورق الجرائد التي غطت الخشبة والجدران.

وبين المخرج والمؤلف زين الطيار لمراسلة سانا : أن هدف المسرحية توعوي بالدرجة الأولى ويسعى من خلال اللوحات إلى تحكيم العقل في كل ما يحدث من حولنا إضافة لعدم الانسياق نحو الأخبار المشوشة.

وأشار إلى أن الممثلين الثمانية المشاركين بالعرض هواة تم اختيارهم من خلال ورشة عمل حيث أظهروا خبرتهم وموهبتهم الفنية.

وأوضح الممثل محمد عيسى أن المسرحية تجسد الواقع والحياة السورية والصعوبات التي يعيشها الشعب السوري بشكل عام.

وبين الممثل سومر مخول أن العمل يدور حول الحياة الاجتماعية بطريقة كوميدية مع محاولة إيصال صعوبات معيشة المواطن بشكل مباشر، مضيفاً: نحن كممثلين نتنقل ضمن العرض بعدة شخصيات من خلال اللوحات لإيصال الفكرة بأبسط طريقة ممكنة.

نجوة عيدة وزينب علي

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