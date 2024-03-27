المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع مسكاف عام

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف موقع العدو الإسرائيلي في مسكاف عام شمال فلسطين المحتلة موقعة فيه إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏سلاح ‏القناصة في المقاومة ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابوها إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف قاعدة عوفدا الجوية وموقع سبير التابعين للعدو الإسرائيلي في عمق الأرض المحتلة.

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