إلقاء القبض على شخص يعمل بالحوالات المالية بطريقة غير شرعية بدمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على شخص يعمل بالحوالات المالية بطريقة غير شرعية وضبط مبالغ كبيرة بالدولار والليرة السورية.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يعملون بالحوالات المالية بطريقة غير قانونية ويتعاملون بغير الليرة السورية ومن خلال المعلومات الواردة والمتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من إلقاء القبض على المدعو “أيمن.ح” لإقدامه على مزاولة مهنة الحوالات المالية الخارجية بطريقة غير مشروعة وضبط مبلغ 830 مليون ليرة سورية ومبلغ 31 ألفاً و500 دولار أمريكي من ضمن مركز معد لبيع الدخان.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بعمله في مجال الحوالات المالية الخارجية بالليرة السورية والدولار الأمريكي بطريقة غير شرعية، وتم إيداع المبالغ المالية لدى مصرف سورية المركزي، ونظم الضبط اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات معه أصولاً.

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