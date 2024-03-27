الأمن الروسي يعتقل 6 متطرفين يعملون لصالح جهات خارجية

موسكو-سانا

ألقى الأمن الروسي القبض على 6 متطرفين في مقاطعة روستوف بتهمة تجنيد مواطنين ضمن منظمة متطرفة تحت اشراف جهات خارجية.

وقالت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان مشترك مع وزارة الداخلية اليوم وفقاً لوكالة تاس “تم اعتقال قيادي في منظمة إيلي-آيات المتطرفة و5 أعضاء فيها كانوا يعملون على تجنيد السكان المحليين ضمن صفوفهم تحت وصاية خارجية”.

وحسب البيان “تم تنسيق كافة الأنشطة الإجرامية لهذا التنظيم المتطرف من الخارج وكذلك التحويلات المالية أيضاً وتم تحديد قائد الخلية و5 أعضاء نشطين كانوا يتبعون سياسة تجنيد عدائية بين السكان وهم الآن قيد الاعتقال”.

ويعتبر”ايلي-آيات” تنظيماً دينياً نشأ في أواخر الثمانينات في كازاخستان ويبلغ عدد أتباعه عشرات الآلاف وينتشرون في بلدان ما بعد الاتحاد السوفييتي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency