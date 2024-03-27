مقتل جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا

موسكو-سانا

كشف ضابط روسي سابق عن مقتل جنرال بولندي بارز تابع لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في الأراضي الأوكرانية لم يعلن عنه رسمياً من قبل الحلف بل انتشر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية تقريراً للضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي أعلن عن مقتل العميد البولندي آدم ماركزاك والذي يخدم ضمن قوات الحلف.

وكشف بارانيتس أن القوات الجوية الروسية ضربت موقعاً بالتزامن مع عقد اجتماع رفيع المستوى لقادة الناتو في مدينة تشاسوف يار لافتاً إلى أن الادعاء بأن حادثة الوفاة كانت طبيعية تخفي أشياء أكثر أهمية بينها أن العميد في وقت وفاته لم يكن بالخدمة في مقر قيادة العمليات بل في منطقة تشاسوف يار مع مجموعة من ضباط رفيعي المستوى من حلف شمال الأطلسي لاستطلاع الميدان.

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