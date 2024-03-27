الصين تدعو سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني إلى إزالة القيود على التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان

بكين-سانا

دعا المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني تشن بين هوا اليوم سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان إلى احترام الرأي العام السائد في الجزيرة من أجل السلام والتنمية، وإزالة القيود التي تعرقل التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشن قوله: “إنه منذ دخول الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين البر الرئيسي الصيني وتايوان في حيز التنفيذ حققت الاتفاقية وبرنامج الحصاد المبكر الخاص بها فوائد ملموسة للشركات على جانبي مضيق تايوان”.

وأضاف: “إن الاتفاقية والبرنامج حظيا بتأييد واسع النطاق”، مشيراً إلى أنه “لأسباب يعرفها الجميع فإن اتفاقية تجارة الخدمات التابعة للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي لم تدخل في حيز التنفيذ رغم أنها وُقّعت بالفعل، ما يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية الاقتصادية والصناعية وتعزيز مصالح الناس في تايوان”.

وقال تشن: “إن ما حدث خلال العقد الماضي جعل المزيد من الأشخاص والشركات في تايوان يدركون أنه عندما تكون العلاقات عبر المضيق سليمة ففي تلك الحالة فقط يمكن أن تتعاظم فوائد الناس والشركات في تايوان”.

وبشأن التبادلات عبر المضيق قال تشن: “إن سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي لم ترفع الحظر المفروض على التبادلات غير الحكومية من البر الرئيسي إلى تايوان، ولم ترفع أيضاً الحظر على الرحلات الجماعية من تايوان إلى البر الرئيسي”، داعياً سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي إلى إزالة العقبات أمام التبادلات عبر المضيق في أقرب وقت ممكن.

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