شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 173 عدة مناطق في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الأخيرة منزلاً غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال من عائلة واحدة، فيما استشهد آخر إثر قصف مماثل على مفترق حي الشجاعية بالمدينة، وأُصيب 7 آخرون جراء سلسلة غارات عنيفة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما جُرح اثنان آخران خلال إطلاق قناصة الاحتلال المتمركزين في الجنوب الشرقي الرصاص على الفلسطينيين اثناء انتظارهم المساعدات الانسانية.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق مختلفة غرب مدينة غزة وأطراف حي تل الهوا جنوب غربها، وأطلق طيرانه النار في محيط عيادة الرمال بالمدينة، فيما تستمر قواته لليوم العاشر بفرض حصارها على مجمع الشفاء الطبي وسط قصف وتدمير وإحراق العديد من المنازل ونسف البنايات السكنية المحيطة به.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مدينة الأمل غرب مخيم النصيرات ما تسبب باستشهاد اثنين وعدد من الجرحى، فيما واصل طيرانه شن سلسلة غارات على المناطق الشمالية من دير البلح.

أما جنوب القطاع، فقد استُشهد 11 وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال عدة منازل بمدينة رفح، فيما أُصيب العشرات من عائلة واحدة في غارة على منزل آخر، كما استمرت آلياته بإطلاق النار بكثافة غرب خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع واعتقلت عدداً من الكوادر الطبية والنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع إلى 32490 شهيداً و74889 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency