البانيز: تلقيت تهديدات بعد تقريري حول الإبادة الجماعية في غزة

جنيف-سانا

أكدت فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تلقت تهديدات خلال فترة تفويضها.

ونقلت رويترز عن البانيز التي نشرت تقريراً يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة: “نعم تلقيت تهديدات بالفعل.. كان وقتاً عصيباً.. تعرضت للهجوم الدائم منذ بداية تفويضي إلا أن هذا لا يغير التزامي بعملي ولا نتائجه”.

وكانت البانيز نشرت تقريراً بعنوان “تفصيل الإبادة الجماعية” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقالت إن “إسرائيل” ترفضه رفضاً قاطعاً”.

ولم تشر البانيز التي تشغل المنصب منذ عام 2022 إلى طبيعة التهديدات ولا أفصحت عن مصدرها.

وقالت في أحد نتائج تقريرها الرئيسية إن “القيادة التنفيذية والعسكرية لـ “إسرائيل” وكذلك الجنود أساءت عمداً استغلال مهام الحماية في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

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