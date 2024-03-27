فقرات فنية متنوعة على خشبة المسرح الثقافي بدرعا احتفاء بعيدي الأم والمعلم

درعا-سانا

أقامت مديرتا الثقافة والتربية بدرعا بالتعاون مع كل من مدرسة المروج ومدرسة المتفوقين والألسن فعالية متنوعة بمناسبة عيدي الأم والمعلم احتفالاً بدورهم الريادي والتربوي في بناء الإنسان.

تضمنت الفعالية عرضاً مسرحياً غنائياً لطلاب مدرسة المروج (بعنوان العلم نور) وفقرة غنائية للطالبتين غنى البلخي وماري الصباغ.

وفي مجال الخطابة والإلقاء الشعري ألقى ثلة من طلاب مدرسة المتفوقين عدداً من القصائد الشعرية التي تعظم دور الأم والمعلم، حيث ألقى الطالب أحمد الحاج علي من (مدرسة الألسن) قصيدة عن الأم والمعلم وسارة كحول من (مدرسة التحرير) قصيدة عن العلم للشاعر أحمد شوقي وسما المصري قصيدة بعنوان (باب الضاد) وقدمت الطالبة ليليان الجوابرة قصيدة من الشعر النبطي بعنوان (أمي جنة).

مدير الثقافة بدرعا عدنان الفلاح قال في تصريح لمراسلة سانا: إن هذه الفعالية تأتي في إطار التشاركية مع المؤسسات التربوية في مسألة تعميق وتعزيز ثقافة الطفل بالذات، فنشاط اليوم سلط الضوء على تعزيز فكرة الوعي من أجل محو الأمية ونشر العلم والمعرفة والتأكيد على أهمية المسرح في اليوم العالمي له في إيصال الرسالة الثقافية لأفراد المجتمع ودوره في صناعة الوعي وصناعة الثقافة الوطنية.

وأشار مدير مدرسة المروج الخاصة عبد السلام علي إلى أن للأم والمعلم الدور المركزي الأول في بناء المجتمعات والنهوض بالشعوب، فهما اللذان يصنعان الأجيال ويعدانها علمياً وأخلاقياً للقيام بأدوارهم المستقبلية في نهضة الأوطان، لذلك كان لزاماً علينا أن نحتفي بهم تقديراً لعطائهم الذي لا ينضب.

وبينت منسقة تحدي القراءة بمدرسة المتفوقين سماهر خانم أهمية هذه الفعالية في نشر ثقافة الوعي لدى الطلبة بأهمية نشر العلم والمعرفة والإضاءة على دور المعلم اعترافاً بعظيم فضله وكبير جهده وإسهامه اللامحدود في بناء صروح العلم، ومحاربة الجهل والتخلف.

واختتمت الفعالية بتسليم الجواز الذهبي لعدد من طلاب مدرسة المتفوقين المشاركين بتحدي القراءة على مستوى محافظة درعا.

ليلى حسين

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