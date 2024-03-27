أمير الباروكي موهبة متميزة بالعزف الموسيقي في السويداء

السويداء-سانا

يبرز الشاب أمير الباروكي من محافظة السويداء كإحدى المواهب الموسيقية الصاعدة التي تركت بصمتها في ميدان العزف محلياً كما شارك بحفلات خارجية عبر فيها عن إمكانيات الشباب السوري وما يملكه من إبداعات في شتى المجالات ولا سيما الفنية منها.

وحسب أمير فإن موهبته ظهرت ضمن أسرة موسيقية عمادها الأب أيمن العازف والمصنع للآلات الموسيقية وشقيقته لبابه عازفة الكمان المتميزة حيث بدأ بعمر 8 سنوات بدراسة العزف على آلة البيانو في معهد فريد الأطرش ولمدة ست سنوات ثم آلة الدرامز لمدة أربع سنوات إلى أن تخرج من المعهد المعتمد من وزارة الثقافة مبيناً أنه كان أول طالب ينال درجة 99 بالمئة على آلة الدامز.

وقدم أمير على آلة الدرامز كما ذكر خلال حديثه لسانا الشبابية حفلات مع معهد فريد الأطرش استمرت إلى ما بعد تخرجه وشارك مع فرقة “ماتش بوكس” في المركز الثقافي في السويداء وفي مدرج الفيحاء عام 2019 ومع أوركسترا سورية النصر في دار الأوبرا السورية بنفس العام ومع الفنانين الشابين ريان وحيان جريرة في المركز الثقافي في السويداء عام 2022 ومع أوركسترا السويداء بقيادة المايسترو معين نفاع في نفس المكان والعام.

ولم يكتف أمير بالعزف بل درس في المعهد وحصل على وثيقة خبرة بالتدريس فيه تماشياً مع حصوله كما بين على شهادة تقدير وتفوق من وزارة الثقافة ومديرية المعاهد والباليه وشهادة تقدير من فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء.

وكان لأمير محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف قدم خلالها على مدار العامين الماضي والحالي معزوفات حية على آلتي البونغوز والدجمبيه الإيقاعيتين في عدة اماكن ومناسبات كما قدم إعلاناً لإحدى الشركات على آلة الدرامز إضافة لتقديمه فيديوهات محتوى احترافية على آلة الدرامز عبر السوشال ميديا.

طموحات يحملها الشاب أمير 22 عاماً للوصول بعزفه إلى المسارح العالمية ومتابعة دراسته بشكل متقدم في إحدى الجامعات العالمية المتخصصة بالموسيقى وإيصال صورة مميزة عن اختصاص الآلات الايقاعية للعالم وكيفية توظيفها في جميع الأجواء.

وحسب أيمن الباروكي فإن ابنه أمير طموح ولديه إصرار على التحدي وظهرت موهبته منذ صغره حيث يعشق الآلات الإيقاعية ويتميز بتكنيك عال وإحساس فني مرهف ونعمل كأسرة على تحفيزه لبلوغ أهدافه.

عمر الطويل

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