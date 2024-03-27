وزارة التربية تحدد المواد المؤتمتة وغير المؤتمتة للشهادة الثانوية خلال العام الدراسي القادم 2024-2025

دمشق-سانا

عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات القرار المتعلق بالمواد المؤتمتة وغير المؤتمتة التي ستطبق خلال العام الدراسي القادم 2024- 2025 على الصف الثالث الثانوي.

وقالت الوزارة في بيانها إن التعميم جاء بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تطبيق الامتحانات المؤتمتة بالتدرّج على امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة.

وطلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات تعميم القرار على المدارس الثانوية “عامة وخاصة ومهني” مبينة أن المواد المؤتمتة هي “الرياضيات والجغرافية والتربية الوطنية والفلسفة وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء واللغة الإنكليزية والتاريخ”.

وأشارت الوزارة إلى أن المواد غير المؤتمتة هي “التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية واللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الروسية”.

رحاب علي

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